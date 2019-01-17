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Хорошие фильмы 2018 года, обруганные критиками 

Рамблер 5 часов назад
В прошлом году на экраны вышли много фильмов, но часть из них разнесли в пух и прах критики. Тем не менее, они заслуживают внимания зрителей хотя бы за любопытные сюжеты или интересную графику.
Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» стала продолжением фильма, вышедшего в 2016 году. Критикам не понравилось, что в ленте слишком много сюжетных поворотов и мелких деталей, которые отвлекают от основного действия, однако фанатам мира Гарри Поттера «Фантастические твари» пришлись по вкусу, так что тем, кто зачитывался книжками про юного волшебника, его посмотреть стоит.
Видео расскажет, какие ещё картины 2018 года не стоит пропускать.
Фильмы , Видео , Гарри Поттер
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