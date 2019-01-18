Disney выпустит ремейк «Горбуна из Нотр-Дама» 

Студия Disney приступила к работе над игровым ремейком мультфильма «Горбун из Нотр Дама» 1996 года. Предполагается, что музыку к фильму напишут композиторы оригинальной анимационной ленты — Алан Менкен и Стивен Шварц. Продюсером картины станет актер Джош Гад. Вероятно, он же сыграет роль Квазимодо.
Оригинальный диснеевский мультфильм (34-й по счету) вышел 21 июня 1996 года. Он стал адаптацией знаменитого романа Виктора Гюго, однако в сюжет был внесен ряд изменений. Действие крутится вокруг красивой цыганки-танцовщицы Эсмеральды, в которую влюблены трое мужчин: влиятельный судья Клод Фролло, капитан Фебе и горбун Квазимодо, который звонит в колокол Собора Парижской богоматери.
Диснеевский мультфильм, в отличие от романа, был куда менее драматичным. Предполагается, что и фильм будет выдержан в том же ключе. Пока неизвестно, что именно фильм позаимствует от мультфильма, однако в проекте будут заняты многие члены команды, работавшие над мультфильмом.
В ноябре студия Disney выпустила трейлер нового «Короля льва», который собрал колоссальное число просмотров, за первые сутки его посмотрело почти 225 миллионов человек.