Disney выпустит ремейк «Горбуна из Нотр-Дама»

Оригинальный диснеевский мультфильм (34-й по счету) вышел 21 июня 1996 года. Он стал адаптацией знаменитого романа Виктора Гюго , однако в сюжет был внесен ряд изменений. Действие крутится вокруг красивой цыганки-танцовщицы Эсмеральды, в которую влюблены трое мужчин: влиятельный судья Клод Фролло , капитан Фебе и горбун Квазимодо, который звонит в колокол Собора Парижской богоматери.

Диснеевский мультфильм, в отличие от романа, был куда менее драматичным. Предполагается, что и фильм будет выдержан в том же ключе. Пока неизвестно, что именно фильм позаимствует от мультфильма, однако в проекте будут заняты многие члены команды, работавшие над мультфильмом.