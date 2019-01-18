Нелепые ошибки в знаменитых фильмах 

Как правило, публика при просмотре кинофильма наслаждается действием, красочными кадрами и хорошим звуком. Но есть и особо внимательные и придирчивые зрители, которые постоянно выискивают оплошности, допущенные постановщиками, гримёрами, аниматорами. Так, в фильме 2014 года «Ярость», главную роль в котором сыграл Брэд Питт, повествуется о событиях Второй мировой войны. В одном из эпизодов персонаж подрывает танк и убивает танкиста выстрелом из гранатомёта. Знатоки сразу же отметили, что уничтожить танк таким выстрелом никак не получится, тут необходим, как минимум, взрыв, а не выстрел.
О других ошибках в известных фильмах расскажет видео.