Самые известные «плохие русские» из Голливуда

Голливуд любит изображать русских злодеями. Типаж «плохой русский» появился в западном кино в годы Холодной войны, однако с потеплением отношением между США и Россией такие герои из кинематографа не исчезли: Голливуд по-прежнему обожает изображать бывших агентов КГБ, обезумевших русских шпионов и хакеров. Смотрите ролик и вспомните самых запоминающихся «плохих русских», которых придумали американские сценаристы: Бориса Бритву из «Большого куша» (2000), Егора Коршунова их «Самолёта президента» (1997), Ксению Онатопп из «Золотого глаза» (1995) и, конечно, Ивана Драго из «Рокки 4» (1985).