Названы лучшие советские фильмы в истории 

В список вошли фильмы режиссеров Андрея Тарковского, Элема Климова, Эльдара Рязанова и Сергея Бондарчука. Об этом сообщает портал "Слово и дело" со ссылкой на рейтинги IMDB.
Создание списка лучших советских фильмов приурочено к очередной годовщине выхода на экраны знаменитого фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", который оказал серьезное влияние на развитие мирового кинематографа.
Первое место занял фильм Тарковского "Сталкер", второе досталось военной драме Элема Климова "Иди и смотри", а на третьем расположился "Солярис" того же Тарковского. В десятку вошли еще четыре фильма режиссера — "Андрей Рублев", "Зеркало", "Жертвоприношение" и "Ностальгия. Также западным критикам и зрителям понравились фильмы "Ирония судьбы, или С легким паром" Эльдара Рязанова и "Война и мир" Сергея Бондарчука. На почетном десятом месте обосновался фильм "Броненосец Потемкин", послуживший поводом к созданию подобного рейтинга.