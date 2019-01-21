Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

В субботу стали известны лауреаты премии Producers Guild of America, PGA.

В ключевой номинации «Лучший фильм» победителем стал фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга», повествующий о совместном путешествии знаменитого джазового музыканта Дона Ширли и его водителя Тони «Болтуна» в турне по югу США. Главные роли в картине исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.

Как показывает практика, фильм, получивший награду Гильдии продюсеров США, обычно становится главным претендентом на «Оскар». Напомним, что церемония вручения главной награды в области киноискусства 24 февраля 2019 года. Номинантов объявят на месяц раньше — 22 января.

В российский прокат картина "Зеленая книга" выходит 24 января.