Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года 

В субботу стали известны лауреаты премии Producers Guild of America, PGA.
В ключевой номинации «Лучший фильм» победителем стал фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга», повествующий о совместном путешествии знаменитого джазового музыканта Дона Ширли и его водителя Тони «Болтуна» в турне по югу США. Главные роли в картине исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.
В борьбе за главный приз «Зеленой книге» удалось обойти такие ленты как «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Рома» Альфонсо Куарона, «Черная пантера» Райана Куглера, «Черный клановец» Спайка Ли, «Тихое место» Джона Красински, «Власть» Адама Маккея и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса.
Как показывает практика, фильм, получивший награду Гильдии продюсеров США, обычно становится главным претендентом на «Оскар». Напомним, что церемония вручения главной награды в области киноискусства 24 февраля 2019 года. Номинантов объявят на месяц раньше — 22 января.
В российский прокат картина "Зеленая книга" выходит 24 января.