Что смотреть в кино с 24 января

Чем порадует зрителей новая кинонеделя.

“Зеленая книга”

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю необычного совместного путешествия талантливого музыканта-афромамериканца Дона Ширли и нанятого им в качестве водителя вышибалу Тони «Болтуна». Последний совершенно не умеет держать язык за зубами, но в драке ему нет равных. Тони сопровождает Ширли во время турне по югу США, которое изменит их жизни навсегда.

“Холмс & Ватсон”

Еще одна интерпретация знаменитого романа Артура Конан Дойла об известном детективе. Новое запутанное расследование Шерлока Холмса, роль которого исполнил Уилл Феррелл , и его неизменного помощника Джона Ватсона (Джон С. Райли) приводит к тому, что у детективов появляются враги буквально во всех частях света.

“Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители”

Уже знакомый зрителям аферист Саша Рубинштейн в исполнении Александра Реввы, переезжает в Москву и прекрасно живет в столице, пока банк, в котором он хранит свои сбережения не объявляет себя банкротом. Виной тому олигарх по фамилии Бородин, роль которого играет Дмитрий Нагиев . Вернуть свои «кровно заработанные», а также отомстить обидчику становится делом принципа. Саша вновь собирает своих друзей-пенсионеров (которые, кстати, тоже пострадали из-за банкротства банка) и группировка выходит на дело.

“Точка возврата”

Преступная группировка грабит инкассаторскую машину и крадет 20 миллионов долларов. Преступникам удается спрятать деньги, а вот где именно, предстоит выяснить детективу Сайксу. В живых после громкого ограбления остается лишь один из грабителей, МакДональд, но помочь полиции он никак не может: мужчина потерял память в результате черепно-мозговой травмы. Единственный способ заставить МакДональда вспомнить события того дня — это ввести ему экспериментальное вещество. С его помощью преступник должен прийти к точке, где все начиналось.

“Астрал: Новое измерение”

Режиссер: Крис Мул

Студент Алекс потерял мать, когда был маленьким: она повесилась в собственном доме. Много лет спустя, молодой человек начинает изучать экстрасенсорику и пытается с помощью нее связаться с умершей родительницей. Алексу удается использовать портал в потусторонний мир, но во время повторной попытки случается страшно: существа из иного мира перебираются в его собственный реальный дом.