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Моменты для взрослых в фильме «Назад в будущее» 

Рамблер 10 часов назад
Фантастическая лента «Назад в будущее» (1985) сейчас считается классикой, а Американский институт киноискусства в 2008 году признал её лучшей в жанре научной фантастики. Но в фильме есть моменты, понять которые смогут лишь взрослые.
Один из таких моментов — фрейдистский подтекст истории, ведь Марти, главный герой, попав в прошлое знакомиться со своими будущими родителями, тогда ещё такими же подростками, как и он. Мать Марти открыто флиртует с ним и даже целует, и этот эпизод явно создаёт дискомфорт для взрослых зрителей, ведь они наблюдает, как мать целует собственного сына совсем не по-матерински.
Смотрите видео и узнайте о других моментах, которые смущают взрослую публику в популярном фильме.
Фильмы , Видео
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