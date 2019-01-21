Моменты для взрослых в фильме «Назад в будущее»

Фантастическая лента «Назад в будущее» (1985) сейчас считается классикой, а Американский институт киноискусства в 2008 году признал её лучшей в жанре научной фантастики. Но в фильме есть моменты, понять которые смогут лишь взрослые.

Один из таких моментов — фрейдистский подтекст истории, ведь Марти, главный герой, попав в прошлое знакомиться со своими будущими родителями, тогда ещё такими же подростками, как и он. Мать Марти открыто флиртует с ним и даже целует, и этот эпизод явно создаёт дискомфорт для взрослых зрителей, ведь они наблюдает, как мать целует собственного сына совсем не по-матерински.

Смотрите видео и узнайте о других моментах, которые смущают взрослую публику в популярном фильме.