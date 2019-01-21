Лучшие кроссоверы в фильмах

Голливуд уже давно практикует внедрение персонажей одних фильмов в другие. Таким способом можно завлечь аудиторию, которую герой уже покорил, и сделать новую историю куда более успешной. Один из самых ярких примеров — мультфильмы студии Pixar. Аниматоры, рисуя героев и обстановку, постоянно оставляют отсылки к уже вышедшим мультфильмам, и истинные киноманы всегда видят «пасхалки» в мультиках, которые и связывают все истории в одну большую мультипликационную вселенную. Ну а самая знаменитая примета, грузовик Pizza Planet, вообще можно увидеть почти в каждом творении Pixar.

Видео рассказывает о других пересечениях, которые можно найти в известных фильмах.