Сборы «Т-34» превысили 2 миллиарда рублей 

Российский фильм «Т-34» собрал в российском прокате 177,3 млн рублей в минувшие выходные. Общие сборы картины в Росии и СНГ за три недели показа уже превысили отметку в 2 млрд рублей.
Фильм Алексея Сидорова рассказывает о подвиге советских танкистов в годы Второй мировой войны. По сюжету картины курсант Ивушкин собирает экипаж и сбегает из плена на легендарном танке. Главные роли сыграли Александр Петров и Ирина Старшенбаум.
Напомним, картина вышла 1 января и за сутки стала лидером проката, собрав 115 млн рублей. По итогам выходных «Т-34» занял второе место.
Его обошел фантастический триллер Найта Шьямалана «Стекло», который собрал 348,7 млн рублей в первый уик-энд показа. Фильм стал продолжением двух супергеройских фильмов «Сплит» и «Неуязвимый», а главные роли сыграли Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.
Третье место занял комедийный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Его премьера состоялась 20 декабря, а за выходные он заработал 46,2 млн рублей. Картина основана на одноименном сериале, а роли главных героев исполнили Александр Петров, Сергей Бурунов и другие.