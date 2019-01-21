Сборы «Т-34» превысили 2 миллиарда рублей

Российский фильм «Т-34» собрал в российском прокате 177,3 млн рублей в минувшие выходные. Общие сборы картины в Росии и СНГ за три недели показа уже превысили отметку в 2 млрд рублей.

Ирина Старшенбаум. Фильм Алексея Сидорова рассказывает о подвиге советских танкистов в годы Второй мировой войны. По сюжету картины курсант Ивушкин собирает экипаж и сбегает из плена на легендарном танке. Главные роли сыграли Александр Петров

Напомним, картина вышла 1 января и за сутки стала лидером проката, собрав 115 млн рублей. По итогам выходных «Т-34» занял второе место.

Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон. Его обошел фантастический триллер Найта Шьямалана «Стекло», который собрал 348,7 млн рублей в первый уик-энд показа. Фильм стал продолжением двух супергеройских фильмов «Сплит» и «Неуязвимый», а главные роли сыграли Джеймс Макэвой