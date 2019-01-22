Объявлены номинанты на «Золотую малину — 2019»

Ежегодно эксперты премии «Золотая малина» выбирают худшие фильмы и худших актеров. За номинантов голосуют 900 человек — никто из них не является экспертом, все они выкупают членство в клубе.

В этом году среди фаворитов оказались сразу 4 фильма: «Кодекс Готти», «Игрушки для взрослых», «Холмс & Ватсон» и «Смерть нации».

За звание худшего фильма этого года поборются «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Игрушки для взрослых», «Кодекс Готти» и «Робин Гуд: Начало».