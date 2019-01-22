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Объявлены номинанты на «Золотую малину — 2019» 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Кодекс Готти"
Ежегодно эксперты премии «Золотая малина» выбирают худшие фильмы и худших актеров. За номинантов голосуют 900 человек — никто из них не является экспертом, все они выкупают членство в клубе.
В этом году среди фаворитов оказались сразу 4 фильма: «Кодекс Готти», «Игрушки для взрослых», «Холмс & Ватсон» и «Смерть нации».
За звание худшего фильма этого года поборются «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Игрушки для взрослых», «Кодекс Готти» и «Робин Гуд: Начало».
На номинацию «худшая актриса» претендуют Аманда Сайфред («Кракер»), Дженнифер Гарнер («Багровая мята»), Мелисса МакКарти («Игрушки для взрослых» и «Душа компании»), Хелен Миррен («Винчестер. Дом, который построили призраки») и Эмбер Херд («Лондонские поля»).
Худшего актера будут выбирать из Брюса Уиллиса («Жажда смерти»), Джона Траволты («Кодекс Готти»), Джонни Деппа («Шерлок Гномс»), Дональда Трампа («Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11», где он играет сам себя) и Уилла Феррела («Холмс & Ватсон»).
На «худшего режиссера» претендуют Брайан Хенсон («Игрушки для взрослых»), Джеймс Фоули («Пятьдесят оттенков свободы»), Кевин Конноли («Кодекс Готти»), Майкл и Питер Спириги («Винчестер. Дом, который построили призраки») и Этан Коэн («Холмс и Ватсон»).
Комментарии
Фильмы , Джон Траволта , Джеймс Фоули , Брайан Хенсон , Дженнифер Гарнер , Брюс Уиллис , Уилл Феррел , Аманда Сайфред , Дональд Трамп , Мелисса Маккарти , Хелен Миррен
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