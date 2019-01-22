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Ужастики, которые потрясут зрителей в 2019-м 

Рамблер 6 часов назад
На 2019 год запланировано множество фильмов, и среди них есть триллеры. Этот жанр по вкусу не всем, но некоторым зрителям нравятся леденящие кровь истории. На какие же ленты стоит обратить внимание поклонникам ужастиков в этом году?
Триллер 2017 года «Счастливого дня смерти» рассказывал о девушке, которая умирала каждый день, причём ужасными смертями, но наутро просыпалась живой и невредимой. В финале героине всё-таки удалось вырваться из этого порочного круга, однако авторы намекнули на возможность продолжения. И это действительно произошло: сиквел с названием «Счастливого нового дня смерти» выходит в прокат в феврале. Фанаты уже гадают, что придумали сценарист и режиссёр.
Видео рассказывает о других хоррорах, которыми нас будут пугать в 2019 году.
Фильмы , Видео
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