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Фильмы, принёсшие создателям лишь убытки 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые фильмы оказываются настолько неудачными, что их прокат заканчивают досрочно. Посмотревшие картину зрители и критики пишут отзывы, которые попросту отпугивают публику и заставляют её отказываться от похода в кино. В числе таких фильмов оказалась лента «Джильи» (2003). В фильме снялись Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, который на тот момент были самой горячей парой Голливуда. Но даже это не спасло комедийную мелодраму от провала: при бюджете в 54 миллиона долларов фильм собрал в прокате всего 6, а сам прокат завершился всего через три недели. А в 2010 году «Джильи» и вовсе номинировался в номинации «Лучший фильм десятилетия» на премию «Золотая малина».
Смотрите видео и узнайте о других фильмах, прокат которых свернули очень быстро.
Фильмы , Актеры , Видео , Дженнифер Лопес , Бен Аффлек
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