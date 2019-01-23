Самые ожидаемые премьеры 2019 года 

На апрель 2019 года запланирован выход триллера «Кладбище домашних животных», снятого по одноимённому роману Стивена Кинга. В триллере рассказана история семьи, которая опрометчиво выбирает для переезда дом, возле которого находится старое кладбище. Ужастик с тем же названием уже выходил в 1989 году, но новая картина — не ремейк, а, как заявляют создатели, новое прочтение книги Кинга. «Кладбище домашних животных» — одна их тех премьер, которые киноманы ждут с особым нетерпением. А на какие ещё фильмы обратить внимание в этом году? Ролик расскажет о самых интересных лентах, которые обещают стать хитами кинотеатров.