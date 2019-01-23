«Квартет И» решился на громкую связь

4 февраля состоится спецпоказ нового фильма Квартета И "Громкая связь". На этот раз для адаптации использована итальянская картина "Идеальные незнакомцы".

Сюжет вращается вокруг семерых друзей, которые собрались вместе на даче. Они начинают игру, по условиям которой должны читатть вслух все приходящие им сообщения, а отвечать на звонки только по громкой связи. Безобидное развлечение раскрывает все тайны геров, в том числе и такие, которые они хотели бы скрыть друг от друга.