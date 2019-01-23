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«Квартет И» решился на громкую связь 

Рамблер 2 часа назад
4 февраля состоится спецпоказ нового фильма Квартета И "Громкая связь". На этот раз для адаптации использована итальянская картина "Идеальные незнакомцы".
Сюжет вращается вокруг семерых друзей, которые собрались вместе на даче. Они начинают игру, по условиям которой должны читатть вслух все приходящие им сообщения, а отвечать на звонки только по громкой связи. Безобидное развлечение раскрывает все тайны геров, в том числе и такие, которые они хотели бы скрыть друг от друга.
Авторы основательно переработали первоисточник, учитывая все реалии российской жизни. Режиссером фильма стал Алексей Нужный, автор кинохита "Я худею". Женские роли сыграли Ирина Горабачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова. Официальная премьера состоится 14 февраля, в День всех влюбленных.
Фильмы , Видео , Мария Миронова , Алексей Нужный , Анастасия Уколова
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