Тайные смыслы фильмов про Гарри Поттера

Фильмы про юного волшебника Гарри Поттера выходили с 2001 по 2011 год, и каждую часть зрители ждали с большим нетерпением. Помимо полюбившихся героев и интригующего сюжета, в лентах были ещё и интересные моменты и скрытые смыслы, понять которые могли лишь преданные фанаты саги. Так, дементоры, существа, наводящие уныние и погружающие в депрессию, — это отражение того, как выглядит человек в депрессии. По словам Джоан Роулинг, автора книг про Гарри Поттера, она создавала дементоров, основываясь на собственном опыте депрессий.

Видео рассказывает о других скрытых смыслах и тайных посланиях фильмов про Гарри Поттера.