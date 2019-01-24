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Тайные смыслы фильмов про Гарри Поттера 

Рамблер 1 час назад
Фильмы про юного волшебника Гарри Поттера выходили с 2001 по 2011 год, и каждую часть зрители ждали с большим нетерпением. Помимо полюбившихся героев и интригующего сюжета, в лентах были ещё и интересные моменты и скрытые смыслы, понять которые могли лишь преданные фанаты саги. Так, дементоры, существа, наводящие уныние и погружающие в депрессию, — это отражение того, как выглядит человек в депрессии. По словам Джоан Роулинг, автора книг про Гарри Поттера, она создавала дементоров, основываясь на собственном опыте депрессий.
Видео рассказывает о других скрытых смыслах и тайных посланиях фильмов про Гарри Поттера.
Фильмы , Видео , Гарри Поттер
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