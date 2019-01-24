Во Франции объявлены номинанты кинопремии «Сезар»

Объявлены номинанты на французскую кинопремию «Сезар», которая будет проходить в Париже. Список претендентов опубликован на сайте премии.

Среди всех фильмов по числу номинаций лидируют комедия "Непотопляемые" французского режиссера Жиля Леллуша и "Опекунство" режиссера Ксавье Леграна. Оба фильма получили по 10 номинаций.

Среди претендентов на лучшую женскую роль — Элоди Буше ("Младенец"), Сесиль де Франс ("Мадемуазель де Жонкьер"), Леа Дрюкер ("Опекунство"), Виржини Эфира ("Невозможная любовь"), Адель Анель ("На свободе"), Сандрин Киберлэн ("Младенец") и Мелани Тьерри ("Опекунство").

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