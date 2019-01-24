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Во Франции объявлены номинанты кинопремии «Сезар» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Agathe Gaboriau - ENS Louis-Lumière pour l'Académie des César
Объявлены номинанты на французскую кинопремию «Сезар», которая будет проходить в Париже. Список претендентов опубликован на сайте премии.
Среди всех фильмов по числу номинаций лидируют комедия "Непотопляемые" французского режиссера Жиля Леллуша и "Опекунство" режиссера Ксавье Леграна. Оба фильма получили по 10 номинаций.
За звание лучшего фильма поборются такие картины, как: «Братья Систерс» Жака Одиара, «Непотопляемые» Жиля Леллуша, «На свободе!» Пьера Сальвадори, «Боль» Эмануэля Финкеля, «Опекунство» Ксавье Леграна, «Ученик» Жанны Эрри и «Ги» Алекса Лутца.
В номинации "Лучший актер" представлены Ромен Дюрис ("Наши сражения"), Венсан Лакост ("Аманда"), Дени Меноше ("Опекунство"), Эдуар Бер ("Мадемуазель де Жонкьер), Алекс Лутц ("Ги"), Пио Мармай ("На свободе") и Жиль Леллуш ("Младенец").
Среди претендентов на лучшую женскую роль — Элоди Буше ("Младенец"), Сесиль де Франс ("Мадемуазель де Жонкьер"), Леа Дрюкер ("Опекунство"), Виржини Эфира ("Невозможная любовь"), Адель Анель ("На свободе"), Сандрин Киберлэн ("Младенец") и Мелани Тьерри ("Опекунство").
Среди иностранных фильмов представлены «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДоны, «Капернаум» Надин Лабаки, «Холодная война» Павла Павликовского, «Девочка» Лукаса Донта, «Ханна» Андреа Паллаоро,
Nos batailles Гийома Сенеса и «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды.
Церемония награждения пройдет 22 февраля в Париже, вести церемонию будет известная британская актриса Кристин Скотт Томас.
Комментарии
Фильмы , Мартин Макдона , Жак Одиар , Жанна Эрри , Андреа Паллаоро , Адель , Эдуар Бер , Ромен Дюрис , Венсан Лакост , Леа Дрюкер , Кристин Скотт , Хирокадзу Корээда , Пио Мармай
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