В Париже отложили премьеру проекта «Дау»

24 января в Париже должно было состояться открытие проекта режиссера Ильи Хржановского «Дау». Однако премьеру пришлось отложить по причине отсутствия необходимого разрешения от префектуры полиции. Сообщение об этом появилось в Твиттере организаторов проекта, которые планируют получить необходимые документы в ближайшие дни.

“Дау” — это кинолента о жизни нобелевского лауреата Льва Ландау . Работу над проектом Илья Хржановский начал в 2006 году, а к съемкам приступили в 2008, построив в Харькове огромный павильон. Участвовать в фильме пригласили более 300 актеров, многие из которых не были профессионалами. Съемки продолжались в течение трех лет, а на выходе получили картину, общий хронометраж которой 700 часов.

Зрителям планируют показать 13 фильмов и несколько сериалов, которые смонтированы из общего отснятого материала.

Правда, когда именно начнется показ, пока неизвестно. Зрители, которые приобрели билеты (“визы”) на запланированные 24 и 25 января показы, смогут вернуть за них деньги или воспользоваться ими позже, посетив один из сеансов в другие дни.