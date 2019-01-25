Фильмы, которым присудили странный рейтинг

Американская киноассоциация сильно влияет на кинопрокат: кинотеатры крайне неохотно показывают фильмы, которым ассоциация не присудила конкретный рейтинг или определила их как ленты с рейтингом NC-17, означающий, что подросткам до 17 лет вход на фильм запрещён. Однако порой логика членов ассоциации не совсем ясна: иногда они оценивают картины слишком строго, в других случаях ленты, которые определённо не стоит смотреть детям, получают рейтинг, разрешающий им проход в кинотеатры. Видео рассказывает о фильмах, которым американская киноассоциация присвоила необъяснимый рейтинг.