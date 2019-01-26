5 российских картин о мире шоу-бизнеса

Шоу-бизнес оформился в нашей стране на закате советской эпохи, но быстро охватил все сферы искусства. В Союзе не слишком рьяно рекламировалась жизнь богемы, в почете были другие профессии. А уж ее изнанка и вовсе оставалась тайной за семью печатью. Но в девяностые и нулевые все тайное стало явным. В нашей сегодняшней подборке — самые яркие ленты о мире шоу-бизнеса.

"Ландыш серебристый" (2000)

Ироническая комедия Тиграна Кеосаяна замечательна своим актерским составом, яркими диалогами и узнаваемыми типажами столичного бомонда.

В 2004 году вышел сериал по мотивам фильма.

"Главные роли" (2002)

Две подруги из Воронежа, Ира ( Мария Миронова ) и Женя ( Марина Александрова ), приезжают в столицу, чтобы стать актрисами. Им предстоят скитания по Москве, встречи и сюрпризы, не всегда приятные. Рано или поздно обе девушки оказываются на съемках популярного молодежного сериала, где встречают свою любовь и понимают, что известность мимолетна.

Сериал Всеволода Плотника, несмотря на бюджетную картинку и наивный сюжет, наполнен оптимизмом и свежестью начала нулевых, искренними работами как начинающих, так и знаменитых артистов.

"Театральный блюз" (2003)

Начинающая актриса Аня Астахова ( Дарья Мороз ) сближается со своим кумиром, театральной примой Жанной Солнцевой ( Вера Сотникова ) и становится ее компаньонкой. Она втягивается в роскошную жизнь Солнцевой, обзаводится связями с нужными людьми, очаровывает их и постепенно занимает место признанной актрисы. Девушка добивается успеха, но у нее есть тайна, которая делает противостояние с примой личным делом.

Кадр из фильма "Театральный блюз"

В фильме Александра Цабадзе четыре серии, но назвать его сериалом было бы неправильно. Адаптация классической картины "Все о Еве" пестрит российскими реалиями и одновременно пронизана вечной загадкой театрального закулисья, где все не то, чем кажется на первый взгляд.

"Попса" (2005)

Кадр из фильма "Попса"

Мелодрама Елены Николаевой не сглаживает острые углы, но оставляет и героине, и зрителям надежду.

"Глянец" (2007)

Кадр из фильма "Глянец"