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5 российских картин о мире шоу-бизнеса 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Ландыш серебристый"
Шоу-бизнес оформился в нашей стране на закате советской эпохи, но быстро охватил все сферы искусства. В Союзе не слишком рьяно рекламировалась жизнь богемы, в почете были другие профессии. А уж ее изнанка и вовсе оставалась тайной за семью печатью. Но в девяностые и нулевые все тайное стало явным. В нашей сегодняшней подборке — самые яркие ленты о мире шоу-бизнеса.

"Ландыш серебристый" (2000)

Дочь сержанта милиции в городе Локотки Зоя Мисочкина (Олеся Железняк) случайно встречает двух столичных продюсеров Леву (Александр Цекало) и Стаса (Юрий Стоянов), от которых только что сбежала их подопечная, популярная певица Ирма (Алена Хмельницкая). Зоя помогает гостям из столицы и увязывается вместе с ними, чтобы стать звездой. Сначала она раздражает мужчин, но, расставшись с Ирмой, продюсеры решают сделать из наивной провинциалки новую знаменитость.
Ироническая комедия Тиграна Кеосаяна замечательна своим актерским составом, яркими диалогами и узнаваемыми типажами столичного бомонда.
В 2004 году вышел сериал по мотивам фильма.

"Главные роли" (2002)

Две подруги из Воронежа, Ира (Мария Миронова) и Женя (Марина Александрова), приезжают в столицу, чтобы стать актрисами. Им предстоят скитания по Москве, встречи и сюрпризы, не всегда приятные. Рано или поздно обе девушки оказываются на съемках популярного молодежного сериала, где встречают свою любовь и понимают, что известность мимолетна.
Сериал Всеволода Плотника, несмотря на бюджетную картинку и наивный сюжет, наполнен оптимизмом и свежестью начала нулевых, искренними работами как начинающих, так и знаменитых артистов.

"Театральный блюз" (2003)

Начинающая актриса Аня Астахова (Дарья Мороз) сближается со своим кумиром, театральной примой Жанной Солнцевой (Вера Сотникова) и становится ее компаньонкой. Она втягивается в роскошную жизнь Солнцевой, обзаводится связями с нужными людьми, очаровывает их и постепенно занимает место признанной актрисы. Девушка добивается успеха, но у нее есть тайна, которая делает противостояние с примой личным делом.
Кадр из фильма "Театральный блюз"
В фильме Александра Цабадзе четыре серии, но назвать его сериалом было бы неправильно. Адаптация классической картины "Все о Еве" пестрит российскими реалиями и одновременно пронизана вечной загадкой театрального закулисья, где все не то, чем кажется на первый взгляд.

"Попса" (2005)

Начинающая певица Слава (Елена Великанова) приезжает в Москву к продюсеру Ларисе Ивановне (Татьяна Васильева), по адресу на ее визитке. Слава невольно наблюдает, как женщина выгоняет своего любовника Дмитрия Громова (Дмитрий Певцов), и, проникнувшись минутной жалостью к непосредственной провинциалке, Лариса Ивановна берет ее с собой.
Кадр из фильма "Попса"
Слава видит звезд шоу-бизнеса с непривычной стороны — похотливого поэта-песенника (Всеволод Шиловский), нервную поп-диву (Лолита Милявская), сошедшую с ума певицу (Ольга Дроздова), восходящую звездочку, которой предстоит аборт (Лянка Грыу), вышедшего в тираж певца (Валерий Гаркалин) и осознает грязную и мрачную изнанку шоу-бизнеса. В конце концов, продюсер ставит перед девушкой условие. И возможно, выполнив, Слава действительно однажды будет звездой.
Мелодрама Елены Николаевой не сглаживает острые углы, но оставляет и героине, и зрителям надежду.

"Глянец" (2007)

Грубоватая Галя (Юлия Высоцкая) приезжает в Москву, чтобы стать успешной моделью. Ее цель — появиться на обложке модного журнала Beauty, однако главред (Ирина Розанова) заявляет, что она не подходит. Героиня устраивается швеей к известному модельеру (Ефим Шифрин) и наблюдает обратную сторону гламурной жизни. После увольнения она становится помощницей хозяина эскорт— агентства (Геннадий Смирнов). Скоро ей предстоит и самой стать элитной невестой.
Кадр из фильма "Глянец"
Андрей Кончаловский не скрывает своего сарказма к миру гламура. Однако, несмотря на едкие зарисовки, режиссер не отвечает на все вопросы и окончательное решение оставляет за зрителем.
Комментарии
Фильмы , Дмитрий Певцов , Ефим Шифрин , Ирина Розанова , Алена Хмельницкая , Мария Миронова , Андрей Михалков-Кончаловский , Лолита Милявская , Елена Николаева , Марина Александрова , Ольга Дроздова , Олеся Железняк , Юлия Высоцкая , Елена Великанова , Тигран Кеосаян , Валерий Гаркалин , Вера Сотникова , Дмитрий Громов , Юрий Стоянов , Александр Цекало , Дарья Мороз , Геннадий Смирнов , Всеволод Шиловский , Татьяна Васильева , Александр Цабадзе
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