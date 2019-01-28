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Популярные фильмы до и после спецэффектов 

Рамблер 35 минут назад
Сегодняшний кинематограф превратился в красочный аттракцион: создатели фильмов всё чаще прибегают к услугам аниматоров и показывают на экране новые миры, выдуманных животных, апокалиптические истории и путешествия в космосе. Спецэффекты делают ленты более яркими и запоминающимися и позволяют режиссёрам реализовать самые невообразимые фантазии. А как на самом деле снимают сейчас захватывающие картины? В реальности всё, что видит зритель, — результат усилий десятков специалистов, в числе которых гримёры, декораторы, каскадёры, техники, аниматоры. Смотрите видео и узнайте, как снимали фильмы-хиты последних лет.
Фильмы , Видео
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