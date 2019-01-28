Самые страшные в истории кино короткометражки

В фильмах ужасов особенно важно просчитать время, ведь если эпизод будет затянут, напряжение спадёт, а если что-то произойдёт слишком быстро, зрители не успеют испугаться. Большинство триллеров — это полнометражные картины, при просмотре которых публика успевает почувствовать самые разные оттенки страха. Но иногда создатели хорроров укладываются в двадцать-тридцать минут, снимая пугающие короткометражки. И эти недлинные ужастики порой дадут фору полнометражным картинам. Видео рассказывает о самых тяжёлых короткометражных лентах, способных довести впечатлительных зрителей до депрессии.