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Самые страшные в истории кино короткометражки 

Рамблер 32 минуты назад
В фильмах ужасов особенно важно просчитать время, ведь если эпизод будет затянут, напряжение спадёт, а если что-то произойдёт слишком быстро, зрители не успеют испугаться. Большинство триллеров — это полнометражные картины, при просмотре которых публика успевает почувствовать самые разные оттенки страха. Но иногда создатели хорроров укладываются в двадцать-тридцать минут, снимая пугающие короткометражки. И эти недлинные ужастики порой дадут фору полнометражным картинам. Видео рассказывает о самых тяжёлых короткометражных лентах, способных довести впечатлительных зрителей до депрессии.
Фильмы , Видео
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