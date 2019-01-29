Ляпы, допущенные создателями мультфильмов

Ляпы можно заметить не только в кинокартинах, но и в мультфильмах. Создавая ленты, аниматоры нередко допускают просчёты, которые потом замечают внимательные зрители. Когда вы снова будете пересматривать любимые анимационные фильмы, то обратите внимание на эти ошибки создателей.

В мультфильме «Рататуй» (2007) в одном из эпизодов на кухне можно заметить кастрюлю с супом. Изнутри кастрюля грязная, да и сам суп выглядит не слишком аппетитно. Но стоит только крысёнку Реми добавить в суп приправы, как всё меняется: и кастрюля волшебным образом очищается, и само варево приобретает куда более привлекательный вид.

Ролик расскажет о других забавных ляпах в мультфильмах.