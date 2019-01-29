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Ляпы, допущенные создателями мультфильмов 

Рамблер 4 часа назад
Ляпы можно заметить не только в кинокартинах, но и в мультфильмах. Создавая ленты, аниматоры нередко допускают просчёты, которые потом замечают внимательные зрители. Когда вы снова будете пересматривать любимые анимационные фильмы, то обратите внимание на эти ошибки создателей.
В мультфильме «Рататуй» (2007) в одном из эпизодов на кухне можно заметить кастрюлю с супом. Изнутри кастрюля грязная, да и сам суп выглядит не слишком аппетитно. Но стоит только крысёнку Реми добавить в суп приправы, как всё меняется: и кастрюля волшебным образом очищается, и само варево приобретает куда более привлекательный вид.
Ролик расскажет о других забавных ляпах в мультфильмах.
Фильмы , Видео
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