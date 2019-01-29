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Отличные фильмы, которые напрасно игнорируют 

Рамблер 3 часа назад
В 2010 году американский режиссёр Даррен Линн Боусман представил психологический триллер «День матери». По сюжету братья-налётчики пытаются спрятаться от преследования в доме, где они провели детство. В доме уже давно живут другие люди, и бандиты разворачивают кровавую операцию. Но в какой-то момент на сцене появляется мать преступников — утончённая, стильная, холодная женщина со спокойным голосом, берущая контроль над страшной ситуацией в свои руки. Картина держит зрителя в постоянном напряжении до самого финала, не давая расслабиться ни на секунду.
К сожалению, драма «День матери» обошлась без массированной рекламы, так что картина до массового зрителя не дошла. Тем не менее, посмотреть её стоит не только поклонникам жанра, но и всем киноманам.
Фильмы , Видео
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