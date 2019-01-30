Моменты в мультиках, которые мало кто заметил

В одной из серий мультипликационного сериала про Тома и Джерри хозяйка купила робота-кота, который был заменить Тома. Можно считать, что уже тогда создатели мультфильма задумались о вытеснении людей и животных роботами. Это факт определённо будет интересен любителям кино, как и другие моменты в анимационных историях, на которые прежде никто не обращал внимание. Так, в том же сериале Том решил сделать предложение возлюбленной, но у той оказался другой ухажёр. Чтобы удивить кошечку и купить ей дорогое кольцо, Том вынужден был взять кредит под грабительские проценты. Удивительно, насколько прозорливы оказались авторы сюжета, будто предвидевшие сегодняшний день.

Смотрите видео и узнайте о других эпизодах в мультфильмах, после которых вы совсем иначе увидите любимые картины.