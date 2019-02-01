Кот Гитлер терроризировал съемочную группу

Одну из главных ролей в военной драме «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967) должен был играть кот. В сценарии чётко был прописан персонаж по имени Гитлер — кот, которого приютили лётчики. Во время войны в лётных эскадрильях часто приживались питомцы, которые для пилотов были символом домашнего уюта, которого они не видели годами.

Перед началом съёмок киношники дали объявление в газету о поиске кота. На студию потекли толпы владельцев котов, но ни один пушистик не подходил. Все домашние коты были чистыми и ухоженными, а для фильма требовался кот бандитской наружности. И в один прекрасный момент подходящий исполнитель кота Гитлера был найден: у «артиста» не было хвоста и отсутствовал глаз, да и нравом он отличался скандальным.

Смотрите видео и узнайте, как вёл себя на площадке кот, кто страдал от его выходок и почему он так и не появился в картине.