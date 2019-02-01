Темные истории, из которых сделали мультфильмы

В мультфильме «Каспер» (1995) появляется очаровательное привидение, которое пытается найти друзей. Но история его создания трагична. В семидесятые годы Каспер появился в комиксах, и тогда авторы говорили, что это просто симпатичное существо из потустороннего мира. Но в реальности это призрак погибшего малыша, который никак не может покинуть этот мир. Он определённо страдает от одиночества и у него проявляются склонности к суициду. Эта печальная предыстория рассказывается в мультике 1949 года.

Смотрите видео и узнайте о других странных и тёмных историях, из которых родились жизнерадостные анимационные ленты.