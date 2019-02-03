Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Рассвет
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет

Гильдия кинорежиссеров США выбрала лучший фильм 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Рома"
В Беверли-Хиллз прошла 71-я церемония вручения премии Гильдии кинорежиссеров США. Победу присудили фильму "Рома" режиссера Альфонса Куарона. До этого черно-белая лента уже взяла "Золотого льва" — главный приз Венецианского международного кинофестиваля. Также фильм претендует на премию "Оскар" в десяти номинациях, а подобные награды серьезно повышают шансы собрать максимальное количество золотых статуэток.
Куарон опередил своих основных конкурентов Брэдли Купера ("Звезда родилась"), Спайка Ли ("Черный клановец"), Адама МакКея ("Власть") и Питера Фаррелли ("Зеленой книгой").
Приводим полный список победителей:
  • Лучший режиссер полнометражного фильма — Альфонсо Куарон, "Рома"
  • Лучший режиссерский дебют — Бо Бернэм, "Восьмой класс"
  • Лучший режиссер телефильма / мини-сериала — Бен Стиллер, "Побег из тюрьмы Даннемора"
  • Лучший режиссер документального фильма — Тим Уордл, "Три одинаковых незнакомца"
  • Лучший режиссер эпизода драматического сериала — Адам МакКей, "Наследники"
  • Лучший режиссер эпизода комедийного сериала — Билл Хейдер, "Барри"
Комментарии
Фильмы , Спайк Ли , Альфонсо Куарон , Брэдли Купер , Питер Фаррелли , Бен Стиллер , Билл Хейдер
Читайте также
Видео
Ляпы в фильмах, которые упустили при монтаже
Фильмы
Как Стеблов попал в фильм «Я шагаю по Москве»
Актеры
Что стало с Александром Лойе
Актеры
Cколько платят участникам шоу «Дом 2»
ТВ
Пять кинопремьер этой недели
Фильмы
Почему целитель не смог уйти из «Битвы экстрасенсов»
ТВ Наука и техника
Темные истории, из которых сделали мультфильмы
Фильмы
Актеры, озвучивающие персонажей «Губки Боба»
Актеры
Фильмы, ставшие разочарованием 2018 года
Фильмы
Как Александр Хвыля стал всесоюзным Дедом Морозом
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение