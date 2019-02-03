Гильдия кинорежиссеров США выбрала лучший фильм 

В Беверли-Хиллз прошла 71-я церемония вручения премии Гильдии кинорежиссеров США. Победу присудили фильму "Рома" режиссера Альфонса Куарона. До этого черно-белая лента уже взяла "Золотого льва" — главный приз Венецианского международного кинофестиваля. Также фильм претендует на премию "Оскар" в десяти номинациях, а подобные награды серьезно повышают шансы собрать максимальное количество золотых статуэток.
Куарон опередил своих основных конкурентов Брэдли Купера ("Звезда родилась"), Спайка Ли ("Черный клановец"), Адама МакКея ("Власть") и Питера Фаррелли ("Зеленой книгой").
Приводим полный список победителей:
- Лучший режиссер полнометражного фильма — Альфонсо Куарон, "Рома"
- Лучший режиссерский дебют — Бо Бернэм, "Восьмой класс"
- Лучший режиссер телефильма / мини-сериала — Бен Стиллер, "Побег из тюрьмы Даннемора"
- Лучший режиссер документального фильма — Тим Уордл, "Три одинаковых незнакомца"
- Лучший режиссер эпизода драматического сериала — Адам МакКей, "Наследники"
- Лучший режиссер эпизода комедийного сериала — Билл Хейдер, "Барри"