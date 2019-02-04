В Сети появился новый трейлер «Истории игрушек 4»

В Сети появился новый трейлер четвертой части «Истории игрушек». Это продолжение франшизы об оживших игрушках, выпущенная Disney и Pixar. На этот раз главные герои мультфильма — Базз Лайтер, шериф Вуди и пастушка Бо Пип — попадают на карнавал.

По сюжету Энди отдает коробку со своими игрушками маленькой девочке по имени Бонни. В центре внимания окажется романтическая история отношений шерифа Вуди и пастушки Бо Пип.

Кстати, недавно Том Хэнкс, который озвучивает персонажа Вуди, поделился в Сети рабочими моментами. Он выложил фотографию в свой Инстаграм-аккаунт и показал, как происходит озвучивание картины. Том прокомментировал снимок: «Финальная строка, заключительная сессия „Истории игрушек 4“. Мы скакали, как ветер, в бесконечность и дальше».