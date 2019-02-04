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В Сети появился новый трейлер «Истории игрушек 4» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из трейлера "Истории игрушек 4"
В Сети появился новый трейлер четвертой части «Истории игрушек». Это продолжение франшизы об оживших игрушках, выпущенная Disney и Pixar. На этот раз главные герои мультфильма — Базз Лайтер, шериф Вуди и пастушка Бо Пип — попадают на карнавал.
Режиссером четвертой части выступил Джош Кули — автор одних из самых кассовых мультфильмов — «Головоломка» и «Вверх». Озвучивать всеми любимых персонажей пригласили прежний состав актеров, среди них Том Хэнкс, Тим Аллен, Энни Поттс, Джоан Кьюсак, Бонни Хант, Лори Меткаф, Джефф Пиджн и другие.
По сюжету Энди отдает коробку со своими игрушками маленькой девочке по имени Бонни. В центре внимания окажется романтическая история отношений шерифа Вуди и пастушки Бо Пип.
Кстати, недавно Том Хэнкс, который озвучивает персонажа Вуди, поделился в Сети рабочими моментами. Он выложил фотографию в свой Инстаграм-аккаунт и показал, как происходит озвучивание картины. Том прокомментировал снимок: «Финальная строка, заключительная сессия „Истории игрушек 4“. Мы скакали, как ветер, в бесконечность и дальше».
На широкий экран мультфильм «История игрушек 4» выйдет 20 июня.
Комментарии
Фильмы , Видео , Энни Поттс , Том Хэнкс , Тим Аллен , Джош Кули , Джоан Кьюсак , Walt Disney
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