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Что посмотреть в кино с 7 февраля 

Рамблер 51 минуту назад
Какие новинки выходят на большие экраны в первую неделю февраля.

"Клаустрофобы"

Режиссер: Адам Робител
Сыграть в квест и получить в качестве выигрыша солидный денежный приз, что может быть проще? Получится — отлично, нет — время можно провести весело. Примерно так думали шестеро человек, получивших от загадочной организации приглашение принять участие в квесте. Но оказалось, что все отнюдь не так просто. В ходе игры герои понимают, что опасности, подстерегающие их в игре вполне реальны, а на кону — их собственные жизни.
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"Ван Гог. На пороге вечности"

Режиссер: Джулиан Шнабель
Как следует из названия, в центре сюжета — история жизни знаменитого живописца. Создатели фильма обращаются к последним годам жизни художника, которые он провел в Арле. Здесь Ван Гог написал более 200 полотен, уходя от импрессионизма и осваивая постимпрессионизм. Образ живописца на экране воссоздал Уиллем Дефо.
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"Тим Таллер, или Проданный смех"

Режиссер: Андреас Дрезен
Еще одна экранизация повести немецкого автора Джеймса Крюса о мальчике, обладающем неповторимым смехом. Этот смех обладает уникальным свойством: ему никто не может противиться. Редким даром очень хочется завладеть угрюмому барону, который готов заполучить волшебный смех любыми способами.
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"Месть Лиззи Борден"

Режиссер: Крейг Уилльям Макнилл
В центре сюжета драмы лежит реальная история девушки по имени Лиззи Борден, которая убила своего отца и мачеху, долгое время была главной подозреваемой в совершении преступления, но в итоге была оправдана.
Режиссер Крейг Уилльям Макнилл предложил взглянуть на известную историю через призму отношений двух подруг: самой Лиззи Борден и служанкой Бриджит Салливан.
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"Девочка"

Режиссер: Лукас Донт
Эту картину режиссер Лукас Донт мечтал снять с того момента, как ему исполнилось 18 лет. Воплотить желание в жизнь удалось, надо сказать, весьма неплохо: дебют бельгийца получил четыре награды Каннского фестиваля.
Главная героиня, девочка-подросток по имени Лара, приезжает со своей семьей в новый город, чтобы поступить в танцевальную академию. Ей это удается, Лора приступает к учебе. есть лишь одно «но»: она родилась в теле мальчика и готовится к операции по смене пола. Ежедневно Лоре приходится прилагать массу усилий, чтобы выглядеть в глазах окружающих и в своих собственных девочкой.
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Комментарии
Фильмы , Видео , Уиллем Дефо , Андреас Дрезен , Джеймс Крюс , Адам Робител
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