Где снимали популярные советские фильмы

Благодаря советским фильмам, мы можем вспомнить, как выглядела Москва несколько десятилетий назад. Присматриваясь к эпизодам, несложно опознать улицы, дома, церкви столицы. Так, в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965) в начале первой новеллы Шурик ждёт автобус на остановке «Трикотажная фабрика». В реальности такой остановки никогда не было. Зато, приглядевшись, можно увидеть на заднем плане церковь, которая и намекает на место, где снимали сцену. Это храм святителя Николая Мирликийского, расположенный на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Тимура Фрунзе.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё уголки старой Москвы попали в кино.