Сиквелы 2019 года, которые могут разочаровать

Фильм «Мир Юрского периода» вышел в 2015 году и вызвал смешанную реакцию, поскольку во многом повторил картину «Парк Юрского периода» 1993 года. В 2018 году стартовали съёмки сиквела, но поклонники ждут выход очередной части франшизы без энтузиазма, предполагая, что в ленте снова будет масса повторений и отсылок к предшествующим частям.

Почти всегда сиквелы проигрывают оригиналам. Но если иной раз фанаты ожидают продолжения с нетерпением, то сиквелы других картин изначально вызывают скепсис, как в случае с «Миром Юрского периода». Видео рассказывает о других продолжениях популярных картин, которые, по всей вероятности, даже не приблизятся к успеху оригиналов.