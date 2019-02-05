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Сцены в мультике, заставляющие грустить 

Рамблер 49 минут назад
Мультипликационный сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» транслируется с 1999 года. Целое поколение зрителей выросло на историях про приключения обитателей Бикини-Боттома. Сериал знаменит иногда абсурдным, но не злобным юмором, поэтому некоторых фанатов расстроил эпизод с улиткой. Гэри, любимая улитка Спанч Боба, оставил хозяина после того, как тот забыл его накормить. Это был момент, всерьёз тронувший публику: под грустную песню Губка Боб развешивал объявления о пропаже Гэри, плакаты с извинениями и призывами вернуться. Многие сочли этот эпизод самым эмоциональным среди всех.
Видео рассказывает о грустных моментах в любимых мультфильмах.
Фильмы , Видео
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