Сцены в мультике, заставляющие грустить

Мультипликационный сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» транслируется с 1999 года. Целое поколение зрителей выросло на историях про приключения обитателей Бикини-Боттома. Сериал знаменит иногда абсурдным, но не злобным юмором, поэтому некоторых фанатов расстроил эпизод с улиткой. Гэри, любимая улитка Спанч Боба, оставил хозяина после того, как тот забыл его накормить. Это был момент, всерьёз тронувший публику: под грустную песню Губка Боб развешивал объявления о пропаже Гэри, плакаты с извинениями и призывами вернуться. Многие сочли этот эпизод самым эмоциональным среди всех.

Видео рассказывает о грустных моментах в любимых мультфильмах.