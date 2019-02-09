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Триллеры с неожиданной концовкой 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Остров проклятых"
Часто нам не хватает острых ощущений и впечатлений, но это могут заменить фильмы. Эти триллеры точно удивят вас неожиданными поворотами событий.

«Остров проклятых» (2010)

По сюжету фильма два судебных пристава отправляются в психиатрическую больницу для преступников, чтобы расследовать исчезновение одной из пациенток. Дело в том, что госпиталь находится на отдаленном острове, и девушка не могла никуда пропасть. Попадая туда, главные герои понимают, что в клинике происходит что-то странное: главный врач лжет о состоянии больных, а пациенты устраивают бунт. Теперь приставам придется выяснить, что на самом деле случилось в больнице. Главные роли сыграли Леонадро ДиКаприо и Марк Руффало.

«Наркоз» (2007)

Кадр из фильма "Наркоз"
Главный герой — молодой человек Клейтон Бересфорд. У него любящая семья, добрая девушка и много денег. Его единственная проблема в том, что он страдает от болезни сердца, и ему нужна операция. Когда он решается на хирургическое вмешательство, понимает, что наркоз не действует. Молодой человек остался в сознании и никак не может сообщить об этом врачам — его тело парализовано. Во время операции Клейтон узнает, что близкие хотят его убить, а единственный, кто может его спасти — мама.

«Экзамен» (2009)

Кадр из фильма "Экзамен"
Самый запутанный психологический триллер, где смешиваются неординарный концепт и загадки в стиле «Пилы». Крупная компания собирает кандидатов на место нового сотрудника. Они заперты в одной комнате и должны ответить на один единственный вопрос. Самое интересное, что зрители могут разгадывать эту загадку вместе с героями, но, чтобы ее решить, нужно быть очень внимательным.
Комментарии
Фильмы , Марк Руффало
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