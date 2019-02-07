Самые необычные съемочные площадки

Чтобы снять кинотрилогию «Властелин колец» (2001—2003) киношники во главе с режиссёром Питером Джексоном отправились в Новую Зеландию. Именно там снимали пейзажи Средиземья, эпические битвы и фантастических обитателей мира Джона Толкина. Некоторые декорации (замки, города) были созданы специалистами в миниатюрах, но не обошлось и без конструкций обычного размера. Специально для съёмок «Властелина колец» на одной из ферм выстроили целую деревню, которая сегодня превратилась в местную достопримечательность.

А в каких ещё необычных местах снимали популярные фильмы? Смотрите видео и узнайте, на какие ухищрения идут создатели кинохитов.