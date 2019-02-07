Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Рассвет
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Самые необычные съемочные площадки 

Рамблер 2 часа назад
Чтобы снять кинотрилогию «Властелин колец» (2001—2003) киношники во главе с режиссёром Питером Джексоном отправились в Новую Зеландию. Именно там снимали пейзажи Средиземья, эпические битвы и фантастических обитателей мира Джона Толкина. Некоторые декорации (замки, города) были созданы специалистами в миниатюрах, но не обошлось и без конструкций обычного размера. Специально для съёмок «Властелина колец» на одной из ферм выстроили целую деревню, которая сегодня превратилась в местную достопримечательность.
А в каких ещё необычных местах снимали популярные фильмы? Смотрите видео и узнайте, на какие ухищрения идут создатели кинохитов.
Фильмы , Видео , Питер Джексон
Читайте также
Видео
Фильм Быкова «Завод» выходит в российский прокат
Фильмы
5 сериалов, которые стоит посмотреть в феврале
Сериалы
Как сейчас выглядит героиня сериала «Рабыня Изаура»
Актеры Шоу-бизнес
Ляпы «Игры престолов»
Актеры Сериалы
Почему звезду «Гардемаринов» перестали снимать
Актеры
Самые необычные съемочные площадки
Фильмы
Что стало с актёрами тележурнала «Каламбур»
Актеры ТВ
Звезды, у которых неприятно пахнет изо рта
Актеры
Как изменения в сюжете спасают фильмы
Фильмы Актеры
Кинотрилогии, которые недооценили
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение