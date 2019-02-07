Малоизвестные факты о фильме «Зеленая миля»

Эта картина была снята по мотивам одноименного романа Стивена Спилберга . Несмотря на то, что с премьеры прошло почти 10 лет, его все равно пересматривают.

Одной из главных проблем кастинга стал поиск кандидатуры на роль Джона Коффи . Об этой проблеме узнал Брюс Уиллис . Он посоветовал продюсерам Майкла Кларка Дункана, с которым они вместе работали на съемках «Армагеддона» в 1998 году.

Роль одаренной мыши Мистера Джинглса исполняли сразу 30 мышей и их компьютерные копии. Все грызуны были названы в честь актеров и участников съемочной группы.

Электрический стул, который появляется в фильме, был создан по оригинальным чертежам модели Old Sparkly. Перед съемками Стивен Кинг захотел понять, что преступники испытывают перед смертной казнью и попросил привязать себя к реалистичной модели. Как он рассказал позже, это были ужасающие ощущения.

Джон Коффи существовал в реальной жизни. Он был профессором и преподавал историю в колледже Эмерсона в Бостоне. Однажды Стивен Кинг встречался с ним. Ему так понравилось это имя, что он решил использовать его в одном из своих произведений.

Дэвид Морс (Брутус Хауэлл) был ниже Майкла Кларка Дункана (Джон Коффи) всего на три сантиметра. В ходе съемок группа применяла разные технологии, чтобы заключенный выглядел гигантом. Согласно роману Кинга, его рост был более двух метров, а вес 200 килограммов.

Всего по произведениям Стивена Кинга было снято более 30 фильмов. «Зеленая миля» был самым кассовым среди них, собрав в прокате $100 млн В 2017 году его обогнала лента «Оно».