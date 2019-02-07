Малоизвестные факты о фильме «Зеленая миля» 

Эта картина была снята по мотивам одноименного романа Стивена Спилберга. Несмотря на то, что с премьеры прошло почти 10 лет, его все равно пересматривают.
Одной из главных проблем кастинга стал поиск кандидатуры на роль Джона Коффи. Об этой проблеме узнал Брюс Уиллис. Он посоветовал продюсерам Майкла Кларка Дункана, с которым они вместе работали на съемках «Армагеддона» в 1998 году.
Роль одаренной мыши Мистера Джинглса исполняли сразу 30 мышей и их компьютерные копии. Все грызуны были названы в честь актеров и участников съемочной группы.
Электрический стул, который появляется в фильме, был создан по оригинальным чертежам модели Old Sparkly. Перед съемками Стивен Кинг захотел понять, что преступники испытывают перед смертной казнью и попросил привязать себя к реалистичной модели. Как он рассказал позже, это были ужасающие ощущения.
Джон Коффи существовал в реальной жизни. Он был профессором и преподавал историю в колледже Эмерсона в Бостоне. Однажды Стивен Кинг встречался с ним. Ему так понравилось это имя, что он решил использовать его в одном из своих произведений.
Дэвид Морс (Брутус Хауэлл) был ниже Майкла Кларка Дункана (Джон Коффи) всего на три сантиметра. В ходе съемок группа применяла разные технологии, чтобы заключенный выглядел гигантом. Согласно роману Кинга, его рост был более двух метров, а вес 200 килограммов.
Всего по произведениям Стивена Кинга было снято более 30 фильмов. «Зеленая миля» был самым кассовым среди них, собрав в прокате $100 млн В 2017 году его обогнала лента «Оно».