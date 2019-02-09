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Провальные голливудские фильмы, от которых одни убытки 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Одинокий рейнджер"
Иногда так случается, что ни критики, ни зрители не могут оценить картину. Именно тогда и получаются настоящие провалы, из-за которых разоряются киностудии, увольняются продюсеры, режиссеры и директора, а карьера исполнителей главной роли идет под откос. Причины этих неудач всегда разные, но кое-что их объединяет. Что же?
Приключения Плуто Нэша, 2002 год (студия Warner Bros., убытки — $120 млн)
Кадр из фильма "Приключения Плуто Нэша"
Рон Андервуд
Бюджет этой американской фантастической комедии с Эдди Мерфи был невысоким, и тем не менее студия все равно понесла убытки из-за того, что картина с треском провалилась в прокате, собрав всего чуть больше $7 млн  Критики не стеснялись в выражениях, называя сюжет картины просто "глупым", а юмор — "плоским". Исполнитель главной роли, известный комедиант Эдди Мерфи через пару лет шутил, что знает всего пару человек, которым понравилась комедия, но он не уверен в их искренности.
Меч короля Артура, 2017 год (студия Warner Bros., убытки — $150 млн)
Кадр из фильма "Меч короля Артура"
Гай Ричи
Фильм талантливого режиссера очень ругали кинокритики еще до того, как он вышел на широких экранах, возможно, кстати, именно поэтому он провалился в прокате. Бюджет картины составил около $180 млн без расходов на маркетинг. Чтобы окупить производство, фильму надо было собрать примерно $360 млн, но общие сборы картины составили всего $148 млн  Главными причинами провала аналитики называют непомерно раздутый бюджет и низкий интерес зрителей к легендам о короле Артуре. Кроме всего прочего, студия "похоронила" ленту многочисленными переносами. "Меч короля Артура" должен был выйти в сентябре 2016 года, потом в феврале 2017-го, потом в марте 2017-го и потом в мае 2017-го…
Одинокий рейнджер, 2013 год (студия Disney, убытки — около $190 млн)
Кадр из фильма "Одинокий рейнджер"
Гор Вербински
Трагикомедийный вестерн Гора Вербински был снят по мотивам одноименного телесериала 1949 года. Фильм не спас даже Джонни Депп в главной роли: критики разгромили картину в пух и прах и номинировали на "Золотую малину" аж в пяти категориях. Что удивительно, ведь на создание и продвижение "Одинокого рейнджера" потратили почти $400 млн  Создатели посчитали, что все дело в заговоре, мол, критики еще до выхода картины стали ее неоправданно ругать. Джонни Депп в одном из своих интервью сказал следующее: "Наверное, рецензии написали, еще когда было объявлено, что Гор, Джерри и я будем снимать "Одинокого рейнджера". Еще месяцев за 7-8 до выхода фильма".
Однако есть и более правдоподобная версия: слишком большой бюджет картины (собственно, из-за этого создателям даже пришлось замораживать съемки, пока расходы не сократили до приемлемых), не очень понятный жанр (трагикомедийный вестерн без особого экшена) и слишком затянутая история (фильм длится 2 часа 20 минут!).
Джон Картер, 2012 год (студия Disney, убытки — около $200 млн)
Кадр из фильма "Джон Картер"
Эндрю Стэнтон
Этот фильма режиссера, который снимал такие мультфильмы, как "ВАЛЛ-И" и "В поисках Немо", едва не разорил студию Disney. При заявленном бюджете в $250 млн картина собрала в прокате более $280 млн Это при том, что точка безубыточности для "Джона Картера" составляла примерно $600 млн — столько ленте было необходимо собрать в кинотеатрах, чтобы расходы окупились.
Аналитики считают, что громкий провал был ожидаем. Во-первых, сама история о похождениях полураздетого главного героя, который оказался на Марсе и из-за гравитации стал сильнее обитателей планеты, весьма сомнительна. Во-вторых, во всем винили режиссера и тех, кто одобрил его на пост. Все-таки, несмотря на оскароносные мультфильмы, Эндрю Стэнтон ни разу не работал с художественными постановками. Ходили слухи, что студии приходилось переснимать кое-какие дорогостоящие моменты, а рекламная кампания, за которую отвечал в том числе и режиссер, стала одной из самых провальных и невнятных в истории студии.
Комментарии1
Фильмы , Джонни Депп , Эдди Мерфи , Джон Картер , Эндрю Стэнтон , Гор Вербински
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