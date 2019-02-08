Как преображают фильмы спецэффекты

Фильмы Marvel публика очень любит за захватывающие сюжеты и поистине фантастические спецэффекты. Для создания лент привлекаются лучшими аниматоры, и именно они превращают скучную картинку в красочное шоу. Достаточно взглянуть на черновые варианты эпизодов, ещё не прошедшие через руки специалистов по компьютерной графике, чтобы понять, какую колоссальную работу они проделывают. Безусловно, большой вклад вносят и актёры, и гримёры, и декораторы, и пиротехники, однако вклад аниматоров сложно переоценить.

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