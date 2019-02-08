Рекламу в кинотеатрах предлагают сократить

В Санкт-Петербурге депутат Законодательного собрания Денис Четырбок предложил сократить время показа рекламы перед трансляцией фильмов в кинотеатрах — не более 20 минут. Депутат считает, что кинотеатры ставят человека в безвыходную ситуацию, когда он в ожидании фильма вынужден не только смотреть длинную рекламу, но и платить за нее.

По мнению депутата, кинотеатры должны предупреждать зрителя о том, сколько будет идти реклама перед фильмом, а также указывать эту информацию в билете.

“Люди, которые часто ходят в кино, отмечают, что рекламные блоки становятся все дольше. Демонстрация различных трейлеров нередко занимает 20-25 минут, а иногда — и полчаса. Бесспорно, эти действия являются фактическим обманом потребителя, потому что заявленная услуга в заявленное время предоставляться не начинает”, — заявил Четырбок.