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Рекламу в кинотеатрах предлагают сократить 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Санкт-Петербурге депутат Законодательного собрания Денис Четырбок предложил сократить время показа рекламы перед трансляцией фильмов в кинотеатрах — не более 20 минут. Депутат считает, что кинотеатры ставят человека в безвыходную ситуацию, когда он в ожидании фильма вынужден не только смотреть длинную рекламу, но и платить за нее.
По мнению депутата, кинотеатры должны предупреждать зрителя о том, сколько будет идти реклама перед фильмом, а также указывать эту информацию в билете.
“Люди, которые часто ходят в кино, отмечают, что рекламные блоки становятся все дольше. Демонстрация различных трейлеров нередко занимает 20-25 минут, а иногда — и полчаса. Бесспорно, эти действия являются фактическим обманом потребителя, потому что заявленная услуга в заявленное время предоставляться не начинает”, — заявил Четырбок.
Инициативу парламентария предварительно одобрили, поправки предложено внести в федеральный закон «О рекламе». В ближайшее время инициативу вынесут на рассмотрение и отправят в Госдуму.
Комментарии
Фильмы , Госдума
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