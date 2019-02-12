Почему Гаркалин хотел уйти из «Ширли-мырли»

В 1995 году на экраны вышла комедия Владимира Меньшова под странным названием «Ширли-мырли». Этот фильм стал первой работой режиссера за десять лет после съемок фильма «Любовь и голуби».

Отзывы картина получила неоднозначные: кто-то называл фильм пошлым и совершенно не смешным, удивляясь, как Меньшов мог снять подобную ленту, другие, напротив, отмечали, что фильм получился весьма комичным и пересматривали его несколько раз. В любом случае, история о братьях-близнецах стала классикой российского кинематографа, а роли в ней исполнили очень известные артисты.

Правда, главную роль Меньшов доверил сыграть не слишком известному тогда театральному актеру Валерию Гаркалину . И не прогадал. Хотя изначально предполагал отдать роль Кроликова и его братьев одному из известных артистов.

Кадр из фильма "Ширли-мырли"

В числе прочих приглашал режиссер и Никиту Михалкова . У актера, как рассказывал Меньшов, были очень хорошие пробы, но отдать ему роль режиссер в итоге так и не решился. Объяснил это тем, что у артиста был очень плотный съемочный график.

Была мысль пригласить на главную роль и Александра Абдулова, но от нее Меньшов тоже отказался, отметив, что тот был очень недисциплинированным артистом. Съемки уже начались, а актер на главную роль еще так и не был найден. Меньшов даже предложил воплотить на экране образ Кроликова Олегу Табакову , но от отказался, отметив, что для него в картине уже есть материал, и выбрал роль Суходрищева.

В итоге, посетив один из театральных прогонов, Меньшов увидел на сцене Гаркалина и предложил роль ему. Что из этого вышло, мы все знаем.

Кстати, Гаркалин был почему-то уверен, что режиссер к нему относится предвзято и считает, что он не справляется с ролью. Он даже хотел отказаться от роли, заявив Меньшову, что видит, как он недоволен его игрой и вообще его не любит. Меньшов не растерялся, упал перед актером на колени и стал молить его дать ему шанс доказать свое восхищение им. Этот комичный эпизод разрядил обстановку на съемочной площадке и все пошло, как по маслу.

А вот с поиском актрисы на главную роль у Меньшова проблем не было: ее он доверил своей супруге Вере Алентовой . В фильме актриса, как и Гаркалин, сыграла сразу три роли: Кэрол Абзац, Люсьен Кроликову и Земфиру Алмазову. Сама Алентова признавалась, что больше всего ей нравились съемки с эпизодами, в которых она изображает Кэрол, невесту дирижера Иннокентия Шниперсона.

Кадр из фильма "Ширли-мырли"

Причина такой любви к персонажу проста: актриса радовалась возможности носить свадебное платье. У актрисы и режиссера в свое время не было грандиозного свадебного торжества и красивого платья. Поэтому Алентова была рада примерить классический образ невесты.

Роль тети Кроликова и других близнецов исполнила Инна Чурикова . Правда, актриса долго пыталась убедить Меньшова, что этот персонаж совершенно ей не подходит и была уверена, что эту героиню прекрасно сыграет Нонна Мордюкова , которая исполнила в фильме одну из второстепенных ролей. Но режиссеру удалось уговорить Чурикову, и она сыграла так, что вряд ли на ее месте в «Ширли-мырли» можно сейчас представить кого-то другого.

Кадр из фильма "Ширли-мырли"

Кстати, название «Ширли-мырли», вполне отражает сюжет фильма: на сленге «ширли-мырли» означает «чушь, пустяк, ерунду». Весьма подходит, не правда ли? Пустяк, да, но какой!