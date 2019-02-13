Российские фильмы, которые дают повод задуматься

Бывают дни, когда хочется посмотреть комедию, поднимающую настроение. Но также существуют фильмы, после просмотра которых может поменяться мировоззрение и восприятие мира.

Вот несколько российских драм, которые заставляют задуматься после просмотра.

"Нелюбовь"

Кадр из фильма "Нелюбовь"

Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" показывает жизнь московской семьи, в которой все переживают тяжелый развод. Женя и Борис все время ссорятся, забывая о своем 12-летнем сыне. Алеша не выдерживает постоянных ссор и пренебрежения к себе со стороны родителей. После очередной ругани он исчезает.

Фильм был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Все умрут, а я останусь"

Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь"

Эта драма о взрослении и сложных взаимоотношениях между детьми и их родителями. Три девятиклассницы узнают, что в их школе будет дискотека через неделю. Но в итоге их ждут только переживания и большие потрясения.

"Ученик"

Кадр из фильма "Ученик"

Фильм Кирилла Серебренникова о молодом человеке Вениамине, который считает, что все знает о морали и вере в Бога. Однако другие с ним не согласны и думают, что он просто сошел с ума.

"Коллектор"

Кадр из фильма "Коллектор"

Драма Алексея Красовского о коллекторе, который работает только с крупными должниками. Люди, имевшие с ним дело, боятся его и не хотят больше видеть. Но в один день все оборачивается против Артура. С ним не хотят разговаривать родные и близкие люди. Теперь ему предстоит найти того, кто загнал его в угол и испортил жизнь.

"Иван"

Кадр из фильма "Иван"