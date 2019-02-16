Неожиданные факты о кино

Братья Люмьер, которых считают основоположниками кинематографа, не верили, что в будущем киноиндустрию ждет успех. Они были уверены, что кино — это своего рода продолжение балаганных развлечений, интерес к которому скоро утихнет. Однако все мы знаем, что они ошиблись. И вот несколько фактов о сегодняшний киноиндустрии.

1. Больше всего фильмов производится вовсе не США. Лидером по числу создаваемых ежегодно картин является Индия. В среднем здесь выходит на экраны по 2 фильма ежедневно!

2. Помните автомобиль DeLorean из эпопеи «Назад в будущее»? В первоначальном варианте герои перемещались во времени с помощью холодильника. На машину его заменили ради безопасности юных зрителей, которые наверняка стали бы залезать в холодильники, подражая персонажам.

3. Американские телефонные компании выделили специальные номера в диапазоне от 555-0100 до 550-0199, которые используются в фильмах и сериалах. Это сделали, чтобы оградить обычных людей от слишком ярых фанатов кино, которые могут звонить на реально существующие номера.

4. В Голливуде любят снимать продолжения успешных фильмов. Один из самых удачных примеров — похождения Агента 007. За 40 лет сняли 23 продолжения!