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Неожиданные факты о кино 

Рамблер 43 минуты назад
Братья Люмьер, которых считают основоположниками кинематографа, не верили, что в будущем киноиндустрию ждет успех. Они были уверены, что кино — это своего рода продолжение балаганных развлечений, интерес к которому скоро утихнет. Однако все мы знаем, что они ошиблись. И вот несколько фактов о сегодняшний киноиндустрии.
1. Больше всего фильмов производится вовсе не США. Лидером по числу создаваемых ежегодно картин является Индия. В среднем здесь выходит на экраны по 2 фильма ежедневно!
2. Помните автомобиль DeLorean из эпопеи «Назад в будущее»? В первоначальном варианте герои перемещались во времени с помощью холодильника. На машину его заменили ради безопасности юных зрителей, которые наверняка стали бы залезать в холодильники, подражая персонажам.
3. Американские телефонные компании выделили специальные номера в диапазоне от 555-0100 до 550-0199, которые используются в фильмах и сериалах. Это сделали, чтобы оградить обычных людей от слишком ярых фанатов кино, которые могут звонить на реально существующие номера.
4. В Голливуде любят снимать продолжения успешных фильмов. Один из самых удачных примеров — похождения Агента 007. За 40 лет сняли 23 продолжения!
5. Самый популярный киногерой — граф Дракула, который появлялся в разных картинах 72 раза. За ним следует сыщик Шерлок Холмс, о котором сняли 66 лент, а третье место достается Тарзану, которого можно увидеть в 60 киноисториях.
Комментарии
Фильмы , Видео , Шерлок Холмс
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