Фильм «Асса» снова покажут на больших экранах

Журнал "Искусство кино" и "Мосфильм" снова покажут на широких экранах культовый фильм Сергея Соловьева "Асса".

Картину можно будет увидеть с 28 марта в 30 городах страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, Саратов, Липецк, Сургут, Калининград, Омск, Якутск, Ярославль, Воронеж, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

В Москве предпоказ будет проходить в кинотеатре "Октябрь" 15 марта, а в Санкт-Петербурге в "Авроре" 19 марта.

"«Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и «Чудесную страну» из песни «Браво» — а если повезет, то и «Город золотой» из песни «Аквариума»", — прокомментировал главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.