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Фильм «Асса» снова покажут на больших экранах 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Асса"
Журнал "Искусство кино" и "Мосфильм" снова покажут на широких экранах культовый фильм Сергея Соловьева "Асса".
Картину можно будет увидеть с 28 марта в 30 городах страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Томск, Саратов, Липецк, Сургут, Калининград, Омск, Якутск, Ярославль, Воронеж, Новосибирск и Ростов-на-Дону.
В Москве предпоказ будет проходить в кинотеатре "Октябрь" 15 марта, а в Санкт-Петербурге в "Авроре" 19 марта.
"«Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и «Чудесную страну» из песни «Браво» — а если повезет, то и «Город золотой» из песни «Аквариума»", — прокомментировал главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.
Фильм "Асса" был снят в 1987 году Сергеем Соловьевым. В нем сыграли популярные российские рок-музыканты тех лет. Кинолента увековечила песни таких групп, как "Браво", "Аквариум" и "Кино". Одна из ролей в фильме досталась Виктору Цою.
Комментарии
Фильмы , Сергей Соловьев , Виктор Цой , Антон Долин
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