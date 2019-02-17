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Почему в «Томе и Джерри» не показывают лица людей? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Том и Джерри"
Наверняка вы хотя бы раз задумывались о том, что никогда не видели лицо хозяйки Тома, а только ее ноги. Пытаемся разобраться, почему в этом мультфильме не показывают лица людей.
Существует несколько версий, так как сами создатели четко не отвечали на этот вопрос.
Во-первых, считается, что зрители смотрят мультфильм в определенной перспективе. Так как Том и Джерри — обычные кот и мышь, они гораздо меньше людей. Их просто показывают крупным планом. Именно поэтому почти во всех сериях мы видим только ее ноги.
Еще одна версия — отсутствие лиц людей помогает сконцентрироваться на главных героях. В ином случае при просмотре мы бы отвлекались на других персонажей.
Третья версия связана с техническими сложностями. Несмотря на то, что лица Тома и Джерри похожи на человеческие, их легче анимировать — они даже не разговаривают. Физиономии людей рисовать проще и дольше, а их отсутствие значительно ускорило процесс выпуска новых серий.
Кстати, лицо хозяйки Тома Мамочки-Два-Тапочка все же показали в серии Saturday Evening Puss. Это сделали из-за того, что юные зрители забросали киностудию письмами с просьбой это сделать. Прототипом стала актриса Хэтти Макдэниел, которая получила «Оскар» за роль Мамушки в экранизации «Унесенных ветром» 1939 года.
Кадр из мультфильма "Том и Джерри"
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