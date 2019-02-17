Фильмы, в которых побеждают плохие парни 

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
Фильм был назван одним из важнейших событий «новой волны» американского кинематографа и получил пять «Оскаров». Сюжет разворачивается между двумя людьми в психиатрической клинике — преступником, которого отправили на экспертизу, и медсестрой, которая ненавидит пациентов. Свободолюбивый заключенный пытается вывести ее на чистую воду. Но на самом деле все идет не по плану главного героя. Главные роли сыграли Луиза Флетчер и Джек Николсон.
«Помни» (2000)
Кадр из фильма "Помни"
Главный герой фильма — адвокат Леонард Шелби. Он страдает потерей краткосрочной памяти с тех пор, как неизвестный убил его жену. Он запоминает все моменты своей жизнь с помощью полароидных фотографий и татуировок с напоминаниями, что он должен найти убийцу и отомстить. Но Шелби не подозревает, что на самом деле плохой парень — это он.
«Бойцовский клуб» (1999)
Фильм снят по мотивам одноименного романа Чака Паланика. Типичный клерк знакомится с торговцем мылом Тайлером. Второй считает, что мужчины не могут жить без жестокости и саморазрушения — иначе они перестают жить. Они основывают тайный Бойцовский клуб, но в конце героев ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям.