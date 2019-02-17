Фильмы, в которых побеждают плохие парни

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Джек Николсон. Фильм был назван одним из важнейших событий «новой волны» американского кинематографа и получил пять «Оскаров». Сюжет разворачивается между двумя людьми в психиатрической клинике — преступником, которого отправили на экспертизу, и медсестрой, которая ненавидит пациентов. Свободолюбивый заключенный пытается вывести ее на чистую воду. Но на самом деле все идет не по плану главного героя. Главные роли сыграли Луиза Флетчер

«Помни» (2000)

Кадр из фильма "Помни"

Главный герой фильма — адвокат Леонард Шелби. Он страдает потерей краткосрочной памяти с тех пор, как неизвестный убил его жену. Он запоминает все моменты своей жизнь с помощью полароидных фотографий и татуировок с напоминаниями, что он должен найти убийцу и отомстить. Но Шелби не подозревает, что на самом деле плохой парень — это он.

«Бойцовский клуб» (1999)

Фильм снят по мотивам одноименного романа Чака Паланика. Типичный клерк знакомится с торговцем мылом Тайлером. Второй считает, что мужчины не могут жить без жестокости и саморазрушения — иначе они перестают жить. Они основывают тайный Бойцовский клуб, но в конце героев ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям.