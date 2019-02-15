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Сильные женщины, которых придумали киношники 

Рамблер 2 часа назад
В 1997 году режиссёр Ридли Скотт снял боевик «Солдат Джейн», главную роль в котором сыграла Деми Мур. По сюжету лейтенант военной разведки Джордан О’Нил принимает участие в программе интеграции женщин в боевые подразделения и попадает в отряд «морских котиков». Там Джордан проходит через череду испытаний, которые выдерживают не все коллеги-мужчины, в результате военные признают её полноправным членом отряда. «Солдат Джейн» стал для многих женщин-феминисток своего рода манифестом, доказавшим, что женщины могут делать всё то, что делают мужчины.
После боевика Скотта кинематографисты заинтересовались темой равноправия мужчин и женщин и стали снимать фильмы на эту тему.
Фильмы , Видео , Мур Деми
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