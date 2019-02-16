Лучшие зарубежные боевики 2018 года

Эти боевики полностью захватывают внимание зрителя и их хочется пересматривать снова и снова. Несмотря на утверждение, что 2018 год был не самым удачным для боевиков, мы выбрали для вас самые зрелищные картины, которые вы точно оцените.

Великий уравнитель 2

Агент ЦРУ на пенсии Роберт Маккол (Дензел Вашингтон) любит, чтобы в мире царила справедливость. Он хочет, чтобы никто не уходил от правосудия. Поэтому иногда он вспоминает все, чему был обучен на прошлом месте работы, и вершит справедливость самостоятельно.

ЦРУ считает его погибшим и только один старый друг и бывшая коллега Сьюзан хранит его секрет. Но на одном задании в Брюсселе Сьюзан убивают. Маккол понимает, что это не просто ограбление и решает разобраться со всем сам. Он хочет найти убийц и отомстить за смерть близкого человека.

Кадр из фильма "Великий уравнитель 2"

Небоскреб

По сюжету в китайском вертикальном городе «Жемчужина» случается чрезвычайное происшествие. Главный герой, ветеран войны и бывший агент ФБР Уилл Форд ( Дуэйн Джонсон ), был приглашен на работу в качестве инспектора безопасности. Его приглашают в Китай, чтобы он проверил здание, где в это же время происходит захват заложников. Среди них оказывается жена и двое детей героя.

Полиция и спецназ не в силах помочь, так как в здании крупный пожар. Все в руках Уилла, которому нужно навести порядок и обезвредить захватчиков.

Кадр из фильма "Небоскреб"

Пассажир

Страховой агент Майкл ( Лиам Нисон ) каждый день ездит на работу одним и тем же маршрутом. Он привык, что у него есть постоянство, каждое утро он видит одних и тех же людей, которые садятся с ним в поезд. Но в один день все меняется, когда незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Ему необходимо найти определенного пассажира в поезде, за что ему полагается награда в 100 тысяч долларов.