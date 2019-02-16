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Завершены съемки 9 эпизода «Звёздных войн» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @jjabramsofficial
Джей Джей Абрамс сообщил в своем микроблоге о завершении съемок девятого эпизода "Звездных войн". Режиссер опубликовал фото со съемочной площадки и трогательно поблагодарил коллег:
«Нет нормального способа поблагодарить эту действительно волшебную команду и актеров. Я перед всеми вами в вечном долгу», — отметил Абрамс.
Действие фильма разворачивается через год после событий "Последних джедаев". Зрители снова встретятся с героями Дейзи Ридли, Джона Бойеги, Оскара Айзека, Адама Драйвера, Люпиты Нионго, Донала Глисона, Келли Мэри Трэн, Йонаса Суотамо и других.
Кроме того, в картине вновь примет участие исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилла, а также будут использованы кадры с покойной Кэрри Фишер в роли Леи Органы.
Название эпизода пока неизвестно. Премьера назначена на 19 декабря 2019.
Фильмы , Кэрри Фишер , Адам Драйвер , Джей Абрамс , Дейзи Ридли , Оскар Айзек
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