Завершены съемки 9 эпизода «Звёздных войн»

Джей Джей Абрамс сообщил в своем микроблоге о завершении съемок девятого эпизода "Звездных войн". Режиссер опубликовал фото со съемочной площадки и трогательно поблагодарил коллег:

«Нет нормального способа поблагодарить эту действительно волшебную команду и актеров. Я перед всеми вами в вечном долгу», — отметил Абрамс.

Кроме того, в картине вновь примет участие исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилла, а также будут использованы кадры с покойной Кэрри Фишер в роли Леи Органы.

Название эпизода пока неизвестно. Премьера назначена на 19 декабря 2019.