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Назван лучший фильм Берлинского кинофестиваля 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма “Синонимы”
В субботу, 16 февраля, состоялась торжественная церемония вручения наград 69-го Международного берлинского кинофестиваля, который проходил в Германии с 7 февраля. В конкурсе участвовали 16 картин, которые и должны были оценить члены жюри во главе с председателем, Жюльет Бинош.
Главный приз, «Золотого медведя», получила картина израильского режиссера Надава Лапида под названием «Синонимы», единогласно признанная всеми членами жюри.
Лента рассказывает историю молодого израильтянина и его попытках стать настоящим французом.
Фильм режиссер посвятил своей матери, которая умерла во время съемок. Отметим также, что ранее «Синонимы» уже были отмечены Международной ассоциацией кинокритиков ФИПРЕССИ.
Приз за лучший сценарий получила драма Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", в которой рассказана история преступной группировки, состоящей из юных мальчиков.
Лучшим актером члены жюри назвали китайца Вана Цзинчуна за работу в фильме "Прощай, мой сын". Приз за лучшую женскую роль получила актриса Юн Мэй, снявшаяся в том же фильме.
Комментарии
Фильмы , Клаудио Джованнези , Надав Лапид
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