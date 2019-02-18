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Где снимали заграницу в советском кино 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Это сейчас режиссеры в поисках места для съемок с легкостью могут перемещаться по всему миру. Или вообще дорисовать необходимый пейзаж, например, на компьютере. У работников кино в СССР таких возможностей не было. Приходилось довольствоваться тем, что есть, выдавая, например, переулки Санкт-Петербурга за улочки Лондона или Парижа.

Львов

Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»
Этот город часто «играл роль» старинных европейских столиц. Например, именно здесь снимали фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», выдав узкие мощеные улочки старого города за переулки Парижа, а Армянский собор — за монастырь, в котором пытались спрятать несчастную Констанцию.

Кавказ

Экзотику Востока режиссерам легко удавалось передать, переместившись на Кавказ. Например, заграничное путешествие Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке» и знаменитую сцену «Черт побери» снимали в Баку. На улицах столицы Азербайджана разворачивалась и история Ихтиандра и Гуттиэрре из «Человека-амфибии». «Отметилась на Кавказе и съемочная группа „Семнадцати мгновений весны“: у горнолыжного грузинского курорта Бакуриани снимался эпизод перехода пастора через Альпы.

Крым

Кадр из фильма "Всадник без головы"
Бескрайние просторы Крыма можно выдать за многие государства. Степная часть полуострова, например, отлично „изобразила“ американскую прерию в фильме „Всадник без головы“, а морские просторы стали съемочной площадкой для „Человека-амфибии“.

Прибалтика

Перечислять снятые тут советские фильмы можно бесконечно долго: Прибалтику режиссеры очень любили. Улочки Риги, Таллина, Вильнюса и других небольших городков идеально подходили для съемок многих картин. Надо отметить, что именно здесь снималась большая часть фильмов, действие которых по сюжету происходило за границей.

Таджикистан

А вот Северный Таджикистан, точнее его город Исфара, стал площадкой для съемок сцен, которые по сюжету происходили даже на за границей, а на другой планете. Фантастические виды картины „Через тернии к звездам“, например, обязаны именно этой местности.
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